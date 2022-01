Festival, al via la vendita degli abbonamenti: chi prima arriva meglio alloggia - Riviera24

Sanremo. Festival alle porte, apre oggi la biglietteria ufficiale della kermesse canora in programma dal 1° al 5 febbraio. Per aggiudicarsi un posto in platea o galleria, l’unica via, quest’anno, è il collegamento al sito sanremo2022.aristonsanremo.com. Regole d’ingaggio note: massimo due abbonamenti alle 5 serate per ogni richiedente.

Le domande verranno accolte in base all’ordine cronologico delle istanze ricevute. A validare l’orario di arrivo di ogni singola richiesta sarà un notaio. Per assicurarsi un posto è consigliabile collegarsi alle ore 9 in punto, sperando che il sito non sia preso d’assalto, finendo in crash. Il principio è chi prima arriva meglio alloggia. Ancora da chiarire se Rai organizzerà anche la vendita del singolo biglietto per serata.

L’incognita capienza. Sarà sciolta solo all’ultimo l’incognita legata alla capienza effettiva del Teatro Ariston. Il nodo cruciale è legato alla zona di rischio in cui si verrà a trovare la Liguria ai primi di febbraio. Con la regione in giallo o arancione l’Ariston può accogliere il 100% del pubblico pagante. Secondo le regole attuali, l’ingresso nei teatri è consentito con Super green pass anche in assenza di tampone. In sala deve essere mantenuta la mascherina Ffp2 per tutta la durata dello show. In zona rossa arriverebbe invece il colpo di scena (o colpo di grazia) che più spaventa Rai e Comune. Cinema e teatri chiuderebbero, tutti a guardare la diretta da casa.

Intanto si inizia timidamente a respirare il clima da Festival. Ieri sera lo staff incaricato da Regione Liguria ha effettuato delle riprese con il drone dall’ingresso principale del tempio sacro della musica italiana, per l’occasione riportato a 11 anni fa, edizione numero 61 (vedi foto qui sotto).