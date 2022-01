Festival, a SanremoSol una mostra unica al mondo con protagonisti Gianni Morandi, Sabrina Ferilli e Iva Zanicchi

Sanremo. SanremoSol oltre che musica e spettacolo, è anche cultura. Lunedì 31 gennaio alle 18 verrà inaugurata, infatti, una mostra unica al mondo presso gli studi televisivi allestiti, durante la settimana del Festival di Sanremo, a villa Ormond, la prestigiosa struttura immersa in un parco con vista mare. Per l’occasione saranno eccezionalmente esposte le opere dei maggiori cartellonisti del cinema, conservate nello spazio museale intitolato “Cinema a pennello” a Montecosaro, in provincia di Macerata.

Grazie ad una collaborazione fortemente voluta dal direttore di SanremoSol, Giuseppe Grande, nell’area hospitality della villa sanremese, sarà possibile ammirare un’esposizione internazionale. In bella mostra ci saranno dipinti originali e manifesti, chiamati all’epoca “musicarelli”, dei protagonisti del Festival, a cominciare da Iva Zanicchi, Gianni Morandi, Ornella Muti con il costume indossato dall’attrice nel film “Il grande Fausto”, Sabrina Ferilli, Domenico Modugno, Mina, Albano e Romina, per continuare poi con Adriano Celentano e tanti altri big della musica italiana.

Per l’occasione saranno presenti anche alcuni bozzetti originali dai quali venivano poi stampati i manifesti di film indimenticabili come “Dio come ti amo”, “Piange il telefono”, “Non so degno di te”, “Zingara” e “Nessuno mi può giudicare”. «E’ stato un onore per noi collaborare con il ‘Cinema a pennello’ – ha commentato Giuseppe Grande – l’unico museo in Italia e, probabilmente nel mondo, di bozzetti cinematografici. Una mostra che impreziosisce SanremoSol e renderà ancora più speciale la settimana del Festival».