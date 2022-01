Festival 2022, super green pass e due tamponi per salire a bordo della Costa Toscana - Riviera24

Sanremo. Serviranno due tamponi negativi, oltre al super green pass, per salire a bordo della Costa Toscana: la nave ammiraglia di Costa Crociere che per il 72esimo Festival della Canzone italiana sarà ormeggiata in rada a Sanremo. Ad anticipare il rigidissimo protocollo di sicurezza sanitaria di Costa Crociera, concordato con l’autorità sanitaria e marittima, è l’agenzia Ansa.

La nave, che per il Festival di Sanremo avrà la funzione di teatro galleggiante come “dependance” del Teatro Ariston, partirà da Savona sabato sera e arriverà all’alba di domenica. Per salire a bordo, dunque, serviranno non solo il super green pass, la certificazione che si ottiene con vaccinazione o guarigione, ma anche due tamponi: uno molecolare, effettuato nelle settantadue ore precedenti all’imbarco, e uno antigienico che verrà effettuato in una tecnostruttura allestita a Portosole. L’organizzazione di bordo è stata studiata in modo certosino per rispettare il distanziamento. Sarà necessario anche indossare la mascherina Ffp2 in qualunque ambiente della nave.

A bordo dell’ammiraglia, inoltre, sarà presente uno staff sanitario composto da medici, infermieri e biologi, in grado di effettuare screening per scoprire casi di contagio. Il passeggero che dovesse risultare positivo una volta a bordo, verrà isolato in una cabina singola, dislocata in una sezione specifica della nave. Potrà sbarcare solo in modalità protetta quando ci sarà l’accordo dell’autorità sanitaria. Al contempo scatterà il tracciamento dei contatti.