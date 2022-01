Festival 2022, Amadeus è arrivato a Sanremo: il racconto sui social

Sanremo. Amadeus, il direttore artistico del Festival 2022 è arrivato ieri a Sanremo. A raccontare il suo viaggio è stato lo stesso presentatore, che ieri sul canale Instagram che condivide insieme alla moglie Giovanna Civitillo, ha pubblicato un video che lo ritrae in macchina. «Buona domenica a tutti, eccoci in macchina, direzione Sanremo: ci trasferiamo lì da oggi fino alla fine del Festival – ha detto Amadeus, con le cuffie alle orecchie -. Non vedo l’ora di farvi ascoltare le canzoni in gara che sto continuando ad ascoltare adesso, perché sono bellissime, mi fanno compagnia fino appunto a Sanremo. Ciao, a prestissimo».

Il 72esimo festival della Canzone Italiana si svolgerà dall’1 al 5 febbraio al Teatro Ariston di Sanremo. In questi giorni sarà definito dalla Prefettura il piano di sicurezza: ancora incerto, al momento, il numero dei biglietti in vendita.