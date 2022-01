Fermi-Polo-Montale, porte aperte agli istituti di Ventimiglia e Bordighera - Riviera24

Ventimiglia. Le iniziative di orientamento degli istituti Fermi-Polo-Montale di Ventimiglia-Bordighera continuano con un pomeriggio di porte aperte, nel corso del quale genitori ed alunni delle classi terminali delle scuole secondarie di primo grado potranno visitare gli istituti, incontrare i docenti ed avere informazioni relative ai corsi di studio, provare gli strumenti ed i laboratori. Tutto ciò, in vista delle iscrizioni per il prossimo anno scolastico.

L’evento si svolgerà con le seguenti modalità:

Per l’istituto Eugenio Montale di Bordighera: martedì 11 gennaio 2022, dalle 16,30 alle 18,30

Per l’istituto Enrico Fermi di Ventimiglia: martedì 18 gennaio 2022, dalle 16,30 alle 18,30

Per l’istituto Marco Polo di Ventimiglia: martedì 18 gennaio 2022, dalle 16,30 alle 18,30

Si ricorda che per accedere agli edifici scolastici, agli adulti è richiesto Green Pass valido, mentre non è necessario per i ragazzi.

Per prenotarsi è sufficiente mandare una mail di richiesta ad uno dei seguenti indirizzi con indicato l’orario a cui si vuole essere ricevuti e il corso a cui si è interessati e attendere conferma.

Per prenotazioni per il corso AMMINISTRAZIONE FINANZA E MARKETING:

amalberti.fabio@fermipolomontale.edu.it

Per prenotazioni per il corso COSTRUZIONI AMBIENTE E TERRITORIO

fuganti.mariacristina@fermipolomontale.edu.it

Per prenotazioni per il corso TURISMO

amalberti.fabio@fermipolomontale.edu.it

Per prenotazioni per il corso RELAZIONI INTERNAZIONALI PER IL MARKETING

cristofori.mariagrazia@fermipolomontale.edu.it

Per prenotazioni per il corso LICEO SCIENTIFICO – OPZIONE SCIENZE APPLICATE

perra.debora@fermipolomontale.edu.it

Per prenotazioni per il corso SERVIZI PER LA SANITA’ E ASSISTENZA SOCIALE

pacioni.giorgia@fermipolomontale.edu.it

Per prenotazioni per il corso SERVIZI COMMERCIALI Curvatura Turismo accessibile

alborno.silvia@fermipolomontale.edu.it