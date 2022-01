Sanremo. Proseguono le prove del 72° Festival di Sanremo, in programma dal 1° al 5 febbraio, e per le vie del centro della Città dei Fiori continuano gli avvistamenti dei Big in gara alla kermesse canora.

Oggi l’obiettivo di Riviera24.it ha immortalato i cantanti Aka7even, Arisa, Emma Marrone e la cantante inglese Sophie Scott che duetterà con Le Vibrazioni durante la quarta serata.