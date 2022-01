Sanremo. Gianni Morandi preso d’assalto da fotografi e fan, poi Ana Mena e l’autore della sua canzone in gara Rocco Hunt, quindi Iva Zanicchi e Francesco Facchinetti. Le “facce da Festival” sono ormai ovunque intorno all’Ariston dove, da lunedì, sono in corso le prove per Sanremo2022, in programma dal 1° al 5 febbraio. Oggi l’obiettivo di Riviera24 ha immortalato alcuni dei protagonisti in gara a spasso per il centro.

Iva Zanicchi, in grande forma, si è lasciata andare ai fotografi in via Roma (anche senza mascherina), gli altri sono stati immortalati in via Matteotti nel tragitto che separa gli alberghi dall’Ariston. La più fortunata della giornata è Daniela, fan sfegatata di Morandi, che è riuscita a farsi autografare, dall’eterno giovane della musica italiana, una maglietta della sua Bologna. «Ma se una settimana prima è così, come sarà Sanremo?», si domanda a voce alta l’artista bolognese.