Esplosione in appartamento a Bordighera, l'inquilina ha perso tutto: scatta la raccolta fondi per aiutarla - Riviera24

Bordighera. Un incendio divampato nel suo appartamento le ha portato via tutto ciò che aveva, in primis i suoi adorati amici a quattro zampe e compagni di vita: il levriero di nome Fiona e due gatti, Pita e Pedro. Ma se il dolore per la loro perdita non può essere lenito in alcun modo, qualcosa può essere fatto per aiutare la signora Delfina. Questo lo scopo con cui, il genero della donna, ha lanciato una raccolta fondi online (clicca qui) con la speranza che si qualcuno possa aiutare quella che definisce «la suocera migliore e più dolce del mondo».

Ieri pomeriggio la donna ha perso tutto a causa di un incendio divampato in seguito ad un guasto sulla linea del gas nel suo appartamento in via Romana a Bordighera. Lei, fortunatamente, non era in casa al momento dell’esplosione: era uscita per una commissione e al suo rientro ha scoperto di aver perso tutto. «Non non solo i ricordi di una vita messi insieme con sudore e sacrifici, pulendo le case altrui come se fossero la sua – scrive il genero – Ma anche e soprattutto i suoi inseparabili compagni di vita, il levriero Galgo Fiona e due gatti di nome Pita e Pedro che mai potranno essere rimpiazzati».

Gli agenti della polizia locale di Bordighera, giunti per primi sul posto, hanno tentato disperatamente di salvare gli animali: hanno sfondato la porta ma accedere all’interno dell’abitazione, invasa dal fumo e dalle fiamme, è stato impossibile. Ci hanno provato anche i carabinieri e i vigili del fuoco, ma ormai per loro era troppo tardi.

Ora la donna, che vive da sola e ha un lavoro part time, ha bisogno di aiuto «per trovare una nuova casa in affitto – spiega il genero – riempire l’armadio, insomma per rimettere insieme i pezzi della sua vita. Ogni aiuto è sempre benvenuto, anche il più piccolo, perché separati siamo gocce ma insieme siamo oceano». Un gesto, che oltre alle impellenti necessità materiali, potrebbe magari farle sapere che l’amore che ha donato ai suoi fedeli amici tornerà a lei, anche se sotto un’altra forma.