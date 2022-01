Edilizia nel boom del 110%, Sineco Italia presenta il nanocappotto

Sineco Italia, una realtà del nostro territorio che si propone nella commercializzazione di prodotti innovativi nell’ambito del patrimonio immobiliare, presenta l’isolante termico a bassissimo spessore.

Dopo anni di studio e di ricerca, l’azienda Nanotecna di Rimini, ha trovato la soluzione per produrre un pannello dalle alte prestazioni di isolamento, di facile installazione e con le certificazioni richieste dall’Enea. Per fare un esempio con quanto presente sul mercato rispetto ad un pannello tradizionale di spessore 12 cm il Nanovaku è presente con uno spessore di 2 cm. a parità di prestazioni.

La presentazione in video conferenza prevista per mercoledì 2 febbraio alle 19 su piattaforma Zoom (al link https://us02web.zoom.us/j/6264526124#success) avrà lo scopo di fare conoscere il prodotto ai professionisti, agli imprenditori, agli amministratori condominiali ed ai proprietari di immobili.

Il responsabile commerciale di Sineco Italia, Luca Ferrando: «Sineco è una realtà di recentemente costituzione, nata da un team di professionisti per dare risposta alle molteplici richieste di materiali innovativi ed ecocompatibili nel mondo dell’edilizia che sta vivendo un momento particolarmente positivo grazie ai consistenti incentivi statali.

Abbiamo scelto il pannello di Nanotecna per la sue caratteristiche uniche, sono solo due le aziende in Italia che hanno ricevuto le certificazioni per il nanocappotto. In questo momento di grande difficoltà di approvvigionamento dei materiali, Nanotecna è il più importante produttore di nanocappotto in Europa ed è in grado di fornire il pannello in 10 settimane. Invito tutto il mondo dei professionisti a partecipare al nostro evento»