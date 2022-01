E' morto Loris Solieri, notissimo a Ospedaletti per la sua bancarella di libri - Riviera24

Ospedaletti. Lutto nella Cittadina delle rose per la morte di Loris Solieri, detto “Agonia” notissimo libraio errante che per anni ha gestito le bancarelle di libri in corso Regina, nel cuore di Ospedaletti.

Soleri si è spento all’ospedale di Baggiovara, in provincia di Modena. I funerali avranno luogo lunedì 31 gennaio alle 10, partendo dalla camera ardente dell’ospedale. La salma, che potrà essere visitata alla camera ardente fino a sabato 29 gennaio, sarà poi direttamente trasportata all’ara crematoria di Modena.