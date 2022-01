E' morta la persona investita da treno a Mentone: era una donna - Riviera24

Ventimiglia. E’ una donna la persona che è stata investita da un treno sulla linea ferroviaria Ventimiglia-Monaco questa mattina a Mentone. Purtroppo è deceduta.

E’ stata travolta da una treno in partenza dalla stazione di Mentone e diretto a Carnolès. L’ipotesi più accreditata, al momento, sembrerebbe essere quella del suicidio, come riportato da Nicematin, ma sono in corso gli accertamenti delle forze dell’ordine francesi per chiarire le circostanze della tragedia.

A causa dell’accaduto la circolazione ferroviaria è stata interrotta in entrambe le direzioni tra Ventimiglia e Monaco per più di due ore. E’ iniziata poi una graduale ripresa del traffico ferroviario, secondo il sito della Sncf, ma si sono verificati ritardi e, inoltre, sono stati messi a disposizione da Sncf autobus sostitutivi per il tratto ferroviario coinvolto.