Imperia. Poco dopo la mezzanotte i vigili del fuoco sono intervenuti in via Lido ad Arma di Taggia per l’incendio che ha distrutto una tenda al quinto piano di una abitazione e in via Vittorio Emanuele, a Bordighera, per un cassonetto della spazzatura andato in fiamme.

Sono in corso accertamenti per risalire alle cause dei roghi, che potrebbero essere legati allo scoppio di petardi.