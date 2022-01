Dolceacqua piange Christian Garoscio, restauratore d’opere d’arte di livello internazionale

Dolceacqua. Lutto nel borgo dei Doria per l’improvvisa e inaspettata scomparsa di Christian Garoscio, restauratore di opere d’arte di livello internazionale.

A ricordarlo è l’amico Aldo Herlaut: «Dolceacquino, è vissuto a lungo a Parigi ma Christian tornava sempre, brevemente per le vacanze e, per periodi più lunghi, da quando è andato in pensione – scrive -. Chi a Dolceacqua non ricorda di averlo incontrato un bicchiere di Rossese in mano in uno dei bar del paese (soprattutto il BIP), chi non ricorda il suo sorriso, la sua voce sonora, i suoi tatuaggi, la sua abbronzatura, le sue camicie a fiori, il suo atteggiamento cavalleresco, a piedi, o su una delle sue Harley Davidson?».

«Christian – aggiunge – Era un restauratore di opere d’arte di fama mondiale che ha concluso la sua carriera come uno dei responsabili del Restauro del famoso Musée d’Orsay. Sapeva meglio di chiunque altro come prendere in considerazione l’estetica e la storia dell’opera su cui era chiamato a lavorare, per scegliere gli interventi più appropriati per ogni lavoro. Un uomo colto, intelligente, generoso, leale nell’amicizia e sempre sorridente, malgrado tutto… L’altro ieri mi diceva di voler lasciare Meudon per venire a stabilirsi a Dolceacqua, la sua terra natale che ha sempre amato… Ho perso un amico, un complice, Dolceacqua ha perso uno dei suoi figli».