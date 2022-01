Dj Joe T Vannelli a Sanremo per lanciare un messaggio positivo a chi lavora nella musica - Riviera24

Sanremo. «Sono qui con tanto orgoglio per mostrare quello che sappiamo fare a livello musicale anche noi Dj, fermi da due anni, come tutti quelli che lavorano nel settore della musica, dei concerti e dei club. Voglio dare un segnale positivo e un sostegno morale per far in modo che possiamo tutti tornare a lavorare».

Joe T Vannelli, tra i più noti e stimati dj italiani nel mondo, con il patrocinio del Comune di Sanremo, Assessorato al Turismo, oggi domenica 30 gennaio, alle 17, sarà unico protagonista di un dj set in streaming in diretta dall’auditorium Franco Alfano di Sanremo.

L’evento si svolgerà a porte chiuse. Dal palco dell’auditorium, recentemente restituito alla città dopo oltre 20 anni, andrà in onda sulla pagina Facebook di Joe T Vannelli (https://www.facebook.com/joetvannelliofficial) la prima diretta social del 2022 del “Joe T Vannelli Live on Tour”, nonché il primo evento della nuova stagione per la location sanremese situata nel meraviglioso parco Marsaglia.