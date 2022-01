Ditonellapiaga e Rettore al Festival di Sanremo con “Chimica”

Sanremo. Chimica è il brano con cui Ditonellapiaga e Rettore parteciperanno alla 72° edizione del Festival di Sanremo.

Il brano è stato scritto da Margherita Carducci, in arte Ditonellapiaga, e Donatella Rettore, le musiche sono state composte dalla stessa Ditonellapiaga, Benjamin Ventura, Alessandro Casagni, Valerio Smordoni e Edoardo Castroni. La produzione di Chimica porta la firma del duo di producer romani bbprod.

Una vera hit che richiama le atmosfere della disco come appare chiaro dalla copertina ispirata a certe sonorità anni ‘70/’80. Un pezzo scatenato e irriverente che rivela la profonda sintonia nata fra due artiste di generazioni diverse e che ha tutte le carte in regola per far ballare il pubblico della kermesse.

A dirigere l’Orchestra al Teatro Ariston sarà il maestro Fabio Gurian.