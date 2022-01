Diede fuoco a cella nel carcere di Sanremo, detenuto 39enne morto al Villa Scassi

Genova. Non ce l’ha fatta il detenuto di 39 anni che era rimasto gravemente ustionato il 18 dicembre scorso nell’incendio che aveva appiccato nella sua cella nel carcere di Sanremo. A darne notizia è l’agenzia Ansa.

L’uomo, un magrebino con problemi psichiatrici, era stato messo in isolamento perché positivo alla tubercolosi. Per protesta aveva dato fuoco al materasso, incendiando la cella.

Dopo tre settimane di agonia, il detenuto è morto all’ospedale Villa Scassi di Genova, dove era stato ricoverato in gravissime condizioni.

Oltre alle ustioni, a determinare il decesso anche il fumo inalato che ha compromesso definitivamente i suoi polmoni già compromessi dalla malattia.