Diano Marina. É stato trovato privo di vita nella sua abitazione in piazza Martiri della Libertà il 58enne Stefano Gabrielli, ex titolare dell’hotel Napoleon, struttura situata in via degli Oleandri e chiusa da alcuni anni.

Originario della provincia di Mantova, Gabrielli risiedeva da sempre in Liguria per gestire l’attività di famiglia.

Presenti sul posto i vigili del fuoco, le forze dell’ordine e il personale del 118.