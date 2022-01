Diano Marina, partono i lavori dell’incompiuta. Assegnato l’appalto

Diano Marina. I lavori per la messa in sicurezza dell'”incompiuta” arrivano ai blocchi di partenza: il comune di Diano Marina ha infatti assegnato l’appalto per i lavori del muro di sostegno alla strada, affidandone la realizzazione alla “Impianti Urbani Codimet s.r.l.” di Imperia.

Un progetto particolarmente importante ed anche economicamente corposo quello in questione, che ha richiesto lo stanziamento complessivo di più di 100.000 euro di cui quasi 80 per la realizzazione dei lavori.

Intervistato, il sindaco di Diano Marina, Cristiano Za Garibaldi ha espresso la sua soddisfazione per l’inizio dei lavori: «il cantiere verrà consegnato nei prossimi giorni, dopo un anno molto complicato durante il quale la pandemia ha reso molto più complesso portare a termine tutti gli iter burocratici necessari per rimettere in sicurezza una delle strade turisticamente più importanti della zona. I lavori si svolgeranno nei prossimi mesi e dovrebbero concludersi prima dell’estate giusto in tempo per l’inizio della stagione turistica».