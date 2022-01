Detenuto massacrato di botte nel carcere di Sanremo, annullata la messa con il vescovo - Riviera24

Sanremo. Ennesima giornata di violenza nel carcere di Sanremo. Doveva essere celebrata la messa con il Vescovo, invece viene annullata, troppo pericoloso.

Un detenuto massacrato di botte viene trasportato d’urgenza al pronto soccorso, probabilmente si tratta di un regolamento di conti tra fazioni di detenuti.

«La tensione continua ad essere altissima, i poliziotti penitenziari si sentono abbandonatati a sé stessi, senza una guida. Infatti crescono i casi di patologie ansiogene tra il personale. La situazione è letteralmente fuori controllo, ci chiediamo cosa altro debba succedere prima che vengano presi provvedimenti – commenta l’Uspp, Unione Sindacati Polizia Penitenziaria Liguria – il Provveditorato di Torino è miope, bisogna aprire con urgenza un tavolo sul caso Sanremo. Ogni giorno succede un evento critico, non c’è sicurezza nell’istituto.

Ci viene addirittura riferito che ieri un altro detenuto è stato portato con l’ambulanza in ospedale a causa di numerose lesioni da taglio in volto, non sappiamo se auto inflitte o a seguito di un’aggressione. Non ci stancheremo mai di dirlo, il carcere di Sanremo ha bisogno di un cambio di rotta nella gestione, ovvero un comandante più presente, già al mattino presto e soprattutto il sabato, giornata in cui accadono spesso episodi gravi, non, invece a mezzo servizio nella propria sede, ma anche di un direttore che ascolti i sindacati, invece di snobbarli».