Delfino spiaggiato a Imperia, vani i tentativi di riportarlo in mare: il mammifero è morto in serata

Imperia. Nel tardo pomeriggio un esemplare maschio di stenella striata è stato trovato spiaggiato sull’arenile della Spiaggia d’Oro di Imperia. Per il mammifero marino, molto comune nel Mediterraneo, non c’è stato nulla da fare: nonostante i tentativi di riportarlo in mare, l’animale è morto in serata.

Sono ancora in corso d’accertamento i motivi che hanno portato il cetaceo, lungo circa un metro e novanta centimetri, a spiaggiarsi.

La carcassa dell’animale è stata recuperata e portata all’Istituto Zooprofilattico Sperimentale del Piemonte, Liguria e Valle d’Aosta e del CERT, dove domani i veterinari eseguiranno l’esame necroscopico. Sul posto sono intervenuti anche i biologici dell’associazione Delfini del Ponente. Sia il tentativo di salvare il cetaceo che il recupero della carcassa, sono stati coordinati dalla centrale operativa della Capitaneria di Porto di Imperia.

«Domani verrà effettuato l’esame necroscopico – dichiara l’associazione Delfini del Ponente – E si potranno, ci auguriamo, avere notizie più chiare in merito alla morte della stenella che non mostrava segni evidenti esterni. Ci teniamo a ricordare che, pur nella tristezza di questo avvenimento, il corpo dell’animale, visto l’ottimo stato di conservazione, sarà fonte di preziose informazioni sulla specie e sull’habitat da cui proviene. Un grazie alla Capitaneria, i veterinari e la polizia locale intervenuta. Grazie anche a chi ci ha prontamente contattato e ai ragazzi di Dianosurfasd».