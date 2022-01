Dati Fondazione Gimbe, Ansaldi: «In Liguria terapie intensive ben lontane da saturazione»

Genova. In merito alla diffusione, da parte della Fondazione Gimbe, dei dati su occupazione dei posti letto e numero dei contagi in Liguria, il direttore generale di Alisa Filippo Ansaldi precisa quanto segue: «Al fine di delineare correttamente il quadro di impegno del nostro sistema sanitario e di non destare panico nella popolazione vogliamo sottolineare che a fronte dei 219 posti letto di terapia intensiva della nostra regione, i posti attualmente occupati sono 40. Siamo quindi ben lontani dalla saturazione delle terapie intensive che sembrerebbe apparire dai dati di Gimbe».

«E l’importante incremento dei casi che è stato registrato è da riferirsi al cambiamento che è stato successivo delle ordinanze del Presidente di Regione: come anche Gimbe avrebbe potuto notare, abbiamo considerato anche retrospettivamente i tamponi positivi dei 21 giorni precedenti. Mi pare dunque evidente che l’incremento dei casi sia da attribuire a questo fatto» – conclude.