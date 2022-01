Da Santo Stefano in tv nazionale, la cantante Cleo Schiappacasse si esibisce davanti a Mattarella

Santo Stefano al Mare. C’è anche un po’ di Santo Stefano al Mare alla cerimonia di apertura a cui ha partecipato il Presidente Sergio Mattarella lo scorso 6 gennaio, trasmessa in diretta su Rai2. Cleo Schiappacasse, 25 anni, sanstevese ha partecipato con la “Gypsy Musical Academy di Torino” all’apertura per la Coppa Italia Frecciarossa di Lega Pallavolo Femminile Serie A1 a Roma.

«Sono stata scelta fra le 4 soliste che si sono esibite insieme agli altri ragazzi del corpo di ballo, nella performance. Abbiamo eseguito il brano “This is me” tratto dal film musical The Greatest Showman. Un messaggio contro la discriminazione che la pallavolo femminile ha voluto lanciare a tutto il pubblico. Altrettanto emozionante è stato cantare l’inno Nazionale, in presenza del Presidente della Repubblica» commenta Cleo.

Una grande soddisfazione sia per l’Accademia di Torino, dove Cleo frequenta il secondo anno, seguita dalla direttrice Neva Belli, sia per la giovane artista, nata con la passione della musica, trasmessa e coltivata insieme alla sua famiglia e che sta affinando le proprie doti studiando come performer.