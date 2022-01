Cross assoluto e giovanile, ottimi risultati per l’Atletica Vallecrosia e l’Atletica 2000 Bordighera a Imperia - Riviera24

Vallecrosia. Ottimi risultati per l’Atletica Vallecrosia e l’Atletica 2000 Bordighera nel fine settimana scorso. Domenica 16 gennaio gli atleti delle due società di atletica si sono messi in mostra a Imperia al Cds Cross assoluto e giovanile, prima prova dei campionati regionali di società di corsa campestre, andato in scena presso il Parco Urbano, sul Lungomare Amerigo Vespucci.

L’Atletica Vallecrosia ha preso parte al cross con due squadre, una maschile e una femminile. Nel Cross Assoluto Uomini, dopo aver percorso 10 chilometri, Antonino Bonifacio è riuscito a piazzarsi settimo, Paolo Malugani è arrivato 28esimo mentre Luciano De Nicola è giunto 35esimo. Nel Cross Assoluto Donne, dopo aver affrontato 8 chilometri, Arianna Pisano si è piazzata settima mentre Sira Panizzi 14esima. «Gli uomini hanno ottenuto degli ottimi risultati. Tra i primi dieci è arrivato Antonino Bonifacio che è una colonna portante dell’Atletica Vallecrosia e poi c’è stato l’exploit di due giovani ragazzi che si sono iscritti alla società nel 2022: Paolo Malugani e Luciano De Nicola. Soddisfazioni anche tra le donne, Arianna Pisano si è piazzata tra le prime dieci mentre mentre Sira Panizzi tra le prime venti» – commenta l’Atletica Vallecrosia.

Prestazioni soddisfacenti anche al Cross Giovanile Regionale, valido anche come campionato individuale Cross provinciale giovanile e promozionale, per l’Atletica 2000 Bordighera si è infatti distinto Gabriele Ferrara che si è piazzato primo nella categoria Cadetti mentre Lorenzo Rolando è giunto 28esimo. Nel Cross Ragazzi di 1,5 km Ian Francisco Scialli è, invece, giunto 31esimo. Nel Cross Ragazze di 1,5 km Zoe Gaggero si è piazzata decima mentre Lila Leroy Ruta è giunta 20esima. «Gabriele Ferrara ha vinto il cross di 3 km della sua categoria facendo una bellissima gara, durante la quale alla fine è riuscito a dominare senza problemi il suo avversario» – fa sapere l’Atletica 2000 Bordighera – «Anche Ian Francisco Scialli è stato bravissimo, perché, anche se alla partenza ha perso una scarpa ed è partito perciò dopo tutto il gruppo, si è fatto tutta la gara in rimonta con un buon dispendio di energie».

«Più che buona la prova degli atleti dell’Atletica 2000 Bordighera e dell’Atletica Vallecrosia. Molto bello il percorso e ottima l’organizzazione. Ringraziamo il Comitato Regionale Fidal Liguria e il Marathon Club Imperia – dicono le società – Siamo molto contenti che una prova dei campionati regionali si sia svolta in provincia di Imperia, solitamente penalizzata».

La seconda prova dei campionati regionali di società di corsa campestre, con la quale verrà fatta alla fine la classifica generale, sarà il 13 febbraio a Ronco Scrivia.