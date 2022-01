Croce Rossa di Diano Marina, aperte le iscrizioni per la selezione di otto volontari

Diano Marina. La Croce Rossa comitato di Diano Marina informa che sono aperte le iscrizioni per la selezione di otto volontari da impiegare in attività Servizio Civile, presso il comitato con sede in via XX Settembre n° 9.

Possono presentare domanda i giovani ambosessi di età compresa dai 18 ai 28 anni. Il bando è consultabile al seguente indirizzo:

https://cri.it/cosa-facciamo/volontariato/servizio-civile/bando-ordinario-2021/

Le domande di partecipazione devono essere presentate con l’utilizzo del proprio spid ed esclusivamente on-line attraverso il sito https://domandaonline.serviziocivile.it/ entro e non oltre le 14 di giovedì 10 febbraio 2022.

Il termine presentazione delle domande on-line è inderogabile.

Eventuali informazioni verranno fornite del Comitato CRI di Diano Marina dianomarina@cri.it tel. 389- 0990855. I volontari impegnati nel servizio civile universale, riceveranno un assegno mensile di € 444,30 per 12 mesi, a fronte impegno di 1.145 ore/anno ( 25 ore settimanali)