Covid tra i padroni di casa, salta di nuovo Bra - Sanremese - Riviera24

Bra. Il dipartimento Interregionale della LND ha reso noto il rinvio della gara tra Bra e Sanremese, recupero della quindicesima giornata, inizialmente in programma mercoledì 5 gennaio allo stadio Attilio Bravi alle ore 15. L’incontro non si disputerà a causa di alcune positività al Covid emerse nel gruppo squadra giallorosso.

Pertanto, a seguito di richiesta inoltrata dall’A.C. Bra, preso atto della documentazione allegata, proveniente da struttura sanitaria, tenuto conto, altresì, del protocollo predisposto dalla ASL competente per territorio e, comunque, dei provvedimenti e delle indicazioni provenienti dalle autorità sanitarie, e considerando la circolare relativa alle disposizioni emergenza Covid-19, per cause di forza maggiore la gara Bra-Sanremese è rinviata a data da destinarsi.