Covid, salta di nuovo Bra - Sanremese - Riviera24

Genova. Salta di nuovo il match Bra – Sanremese. Ed è di nuovo il covid alla base del rinvio. Alcuni under 21 matuziani sarebbero infatti positivi al virus, anche se fortunatamente non si parla in nessun modo di cluster.

Ecco cosa dice il dipartimento regionale della Lnd (Lega nazionale dilettanti) «A seguito di richiesta inoltrata dalla società Sanremese Calcio, preso atto della documentazione allegata proveniente da struttura sanitaria, tenuto conto altresì del protocollo predisposto dalla ASL competente per territorio e comunque dei provvedimenti e delle indicazioni provenienti dalle autorità sanitarie, e considerando la circolare relativa alle disposizioni emergenza Covid-19, per cause di forza maggiore la gara tra Bra e Sanremese, in programma domenica 16 gennaio alle ore 15 allo stadio Comunale Attilio Bravi, recupero della quindicesima giornata di andata, è rinviata a data da destinarsi».