Covid, rinviate le regate del Campionato Invernale Marina di Loano - Riviera24

Loano. Rinviate le regate del Campionato Invernale Marina di Loano previste per il week end del 15 e 16 gennaio. Lo annuncia il Circolo Nautico Loano in perfetta sintonia con Marina di Loano, che ha preso la sofferta decisione di rinviare a data da destinarsi, e comunque alla prima ragionevole e possibile occasione, le regate in seguito all’andamento della pandemia che tante negative problematiche sta creando al Paese e alla popolazione.

«Al di là di quanto stabilito dai vari protocolli Federali e dai decreti Ministeriali e Regionali pensiamo che tale decisione sia necessaria e soprattutto eticamente giusta onde contribuire, con comune senso di responsabilità, a tentare di rallentare il virus creando il minor numero possibile di situazioni potenziali di contagio. Il nostro obbiettivo è quello di riprendere regolarmente il Campionato Invernale nel fine settimana del 29- 30 gennaio, se la situazione della pandemia sarà tornata sotto controllo. Confidando, che da sportivi quali tutti siamo, comprenderete le motivazioni di questa scelta» – dicono gli organizzatori.