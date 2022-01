Covid, Gagliardi (Ci): «Favorevoli a scelte che servono a sconfiggere il virus» - Riviera24

Genova. «Coraggio Italia continuerà a sostenere la bontà di queste scelte perché riteniamo che solo così si potrà sconfiggere il virus. La scienza fornirà vaccini e cure sempre più efficaci, a noi la responsabilità di metterli a disposizione di tutti i cittadini e di porre in essere ogni iniziativa utile e necessaria per far vivere il Paese senza più nessuna sorta di limitazione per evitare di rimanere ostaggi della burocrazia invece che prigionieri del Covid». E’ quanto dichiara, intervenendo in aula alla Camera sul voto riguardante le misure urgenti per il contenimento dell’epidemia da Covid-19 e per lo svolgimento in sicurezza delle attività economiche e sociali, la deputata di Coraggio Italia, Manuela Gagliardi.

«E’ stato positivo che, per evitare un inverno nuovamente segnato da restrizioni e chiusure, il Governo abbia adottato nuove misure oggetto di questo decreto. Grazie anche alle sollecitazioni dei presidenti di regione, come quelle avanzate dal presidente Toti. Distinguere tra attività da poter svolgere con il green pass semplice da quelle con il green pass rafforzato è stata una esigenza che ci ha permesso di vivere un Natale libero da limitazioni senza chiudere tutto come accaduto lo scorso anno, facendo ripartire anche alcuni settori come il turismo invernale che l’anno scorso è rimasto totalmente chiuso. I dati dei contagiati, messi a confronto con quelli dei malati ricoverati nelle terapie intensive, potrebbero essere ancora molto più bassi se tutta la popolazione fosse vaccinata. Non sempre rispettare le regole è stato semplice ma l’obiettivo era chiaro e la stragrande maggioranza delle persone lo ha compreso. Il provvedimenti che approveremo nelle prossime settimane servono a tutelare la salute delle persone, a continuare a far crescere la nostra economia senza lo spettro di nuove chiusure e a convincere anche gli ultimi indecisi a vaccinarsi», conclude