Covid, dal 10 gennaio “green pass rafforzato” per spogliatoi, palestre e piscine: le Faq del Governo sullo sport

Imperia. Il Dipartimento per lo sport, in seguito al decreto entrato in vigore dal 25 dicembre e al decreto legge del 30 dicembre, pubblicati in Gazzetta ufficiale, e alla tabella aggiornata al 31 dicembre delle attività consentite senza green pass, con green pass “base” e con green pass “rafforzato”, ha predisposto, sul sito del Governo, una pagina per rispondere alle domande più frequenti rivolte dal mondo sportivo riguardo alle misure di contenimento del Covid-19.

Nelle Faq si legge che «a partire dal 10 gennaio 2022, in zona bianca, gialla e arancione, l‘accesso a eventi e competizioni sportivi in stadi e palazzetti e l’accesso a servizi e attività di piscine, centri natatori, palestre, sport di squadra, centri benessere, anche all’interno di strutture ricettive, limitatamente alle attività al chiuso, nonché agli spazi adibiti a spogliatoi e docce, con esclusione dell’obbligo di certificazione per gli accompagnatori delle persone non autosufficienti in ragione dell’età o di disabilità, sarà consentito esclusivamente ai soggetti in possesso di certificazione verde “rafforzata”, nonché alle persone di età inferiore ai dodici anni e ai soggetti esenti dalla campagna vaccinale. Il possesso della certificazione verde è richiesto anche per gli atleti agonisti o di rilevanza nazionale che accedono ai servizi e attività per i quali la normativa lo prevede».

Dal 10 gennaio servirà perciò il green pass rafforzato per svolgere attività sportiva o motoria all’aperto e al chiuso, in palestre, piscine e centri natatori, per sport di squadra e attività sportiva in centri e circoli sportivi all’aperto e al chiuso e per sport di contatto al chiuso. Novità anche riguardo all’uso degli spogliatoi e alle docce: «A partire dal 10 gennaio 2022 l’accesso agli spogliatoi è consentito esclusivamente ai soggetti muniti di certificazione verde “rafforzata”, nonché alle persone di età inferiore ai dodici anni e ai soggetti esenti dalla campagna vaccinale, con esclusione dell’obbligo di certificazione per gli accompagnatori delle persone non autosufficienti in ragione dell’età o di disabilità, e nel rispetto delle Linee guida per l’attività sportiva di base e l’attività motoria in genere. Gli spogliatoi possono sempre essere utilizzati dagli atleti, professionisti e non professionisti, degli sport individuali e di squadra che partecipano alle competizioni, organizzate dalle rispettive federazioni sportive nazionali, discipline sportive associate, enti di promozione sportiva, ovvero organizzati da organismi sportivi internazionali, e riconosciute di interesse nazionale, con provvedimento del Comitato olimpico nazionale italiano (CONI), dal Comitato italiano paralimpico (CIP)».

Durante competizioni ed eventi sportivi, che si svolgono al chiuso o all’aperto, è inoltre obbligatorio indossare i dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2 ed è vietato il consumo di cibi e bevande ad eventi e competizioni sportivi che si svolgono al chiuso. Chiunque svolga un’attività lavorativa (istruttori, tecnici, amministrativi, collaboratori sportivi, receptionist), anche nel settore privato, è fatto obbligo, ai fini dell’accesso ai luoghi in cui l’attività viene svolta, di possedere e di esibire, su richiesta, la certificazione verde Covid-19.

Tra le novità ce n’è anche una che riguarda gli impianti sciistici: «Green Pass “rafforzato” per l’accesso agli impianti di risalita nei comprensori sciistici e obbligo di indossare i dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2 per l’accesso e l’utilizzo di funivie, cabinovie e seggiovie, qualora utilizzate con la chiusura delle cupole paravento».

Il Green Pass “rafforzato” è ottenibile solamente da chi ha effettuato la vaccinazione o è guarito dal Covid-19. I titolari o i gestori degli impianti sportivi sono tenuti a verificare che l’accesso ai servizi e alle attività avvenga nel rispetto delle disposizioni previste.