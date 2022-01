Parigi. Per partecipare a una competizione in Francia bisognerà essere vaccinati contro il Covid-19. Lo ha appreso l’agenzia Afp da fonti del governo francese.

La regola vale sia per gli atleti professionisti che per i dilettanti che si recano in Francia per gareggiare. Per accedere in un impianto sportivo sarà infatti necessario il green pass vaccinale.