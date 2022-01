Genova. In considerazione delle mutate condizioni epidemiologiche e del progressivo adeguamento del contesto normativo di riferimento, la Commissione Medico Scientifica Federale ha ritenuto opportuno per la stagione sportiva 2021-2022 l’adozione di nuovi Protocolli per la prevenzione del contagio da Sars-Cov-2. Lo annuncia la Lnd.

Per consultare il documento clicca qui.