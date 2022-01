Covid a scuola in provincia di Imperia, la situazione nell'ultima settimana trascorsa - Riviera24

Sanremo. Ecco la situazione dei contagi da covid 19 nella settimana dal 5 all’11 gennaio

Scuole dell’infanzia: 6 (classi in quarantena), 47 (numero alunni positivi), 5 (numero personale scolastico positivo);

Scuole primarie: 5 (classi in quarantena), 70 (numero alunni positivi), 4 (numero personale scolastico positivo);

Scuole secondarie di 1°: 1 (classi in quarantena), 59 (numero alunni positivi), 1 (numero personale scolastico positivo);

Scuole secondarie di 2°: 2 (classi in quarantena), 145 (numero di alunni positivi), 6 (numero personale scolastico positivo);

Percorsi di istruzione e formazione professionali: 0 (classi in quarantena), 0 (numero alunni positivi), 0 (numero personale scolastico positivo).

Totale classi in quarantena: 14 – Numero di alunni positivi: 321 – Numero di personale scolastico positivo: 16

Totale classi poste in quarantena con provvedimento nella settimana: 14

Come previsto dall’apposito protocollo, l’ASL1, tramite il Dipartimento di Prevenzione, ha attivato l’indagine epidemiologica al fine di individuare i contatti stretti dei casi positivi e porre in isolamento le classi interessate.