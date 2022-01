Cosio d’Arroscia. Che a Cosio d’Arroscia fossero sensibili alla valorizzazione della propria storia e del proprio paese lo sapevamo da tempo ma quest’anno si sono proprio superati; gli abitanti infatti hanno realizzato un vero e proprio museo a cielo aperto lungo tutto il paese per mantenere vivo il ricordo degli antichi mestieri e per le festività natalizie hanno unito a questa iniziativa la tradizionale realizzazione di numerosi presepi in vari punti del borgo.

Un connubio davvero virtuoso che vi consigliamo assolutamente di andare a scoprire in questi giorni di vacanza!