Coronavirus, nuovo decreto: ecco cosa cambia dal 10 gennaio

Sanremo. Entreranno in vigore domani, lunedì 10 gennaio, alcune delle nuove norme adottate dal governo Draghi allo scopo di arginare la recrudescenza dei contagi da Covid-19. In particolare, la nuova stretta riguarda l’estensione dell’obbligo di super Green Pass, quello che si ottiene con la vaccinazione o con la guarigione, a diverse attività fino alla cessazione dello stato di emergenza, che al momento è fissato al prossimo 31 marzo.

In sintesi, il certificato verde “rafforzato”, servirà per utilizzare i mezzi di trasporto. Quindi super Green Pass per salire su aerei, treni e navi, ma anche per prendere un autobus di linea, come quelli della Riviera Trasporti. Green Pass rafforzato anche per entrare in alberghi e strutture ricettive; partecipare a feste conseguenti alle cerimonie civili o religiose; partecipare a sagre e fiere; accedere a centri congressi; accedere a servizi di ristorazione, anche all’aperto; prendere impianti di risalita con finalità turistico-commerciale, anche in comprensori sciistici; accedere a palestre e piscine, partecipare a sport di squadra, accedere a centri benessere, anche all’aperto ed entrare in centri culturali, centri sociali e ricreativi, anche all’aperto.

Nessuna novità per i negozi, almeno al momento. Le nuove norme per l’accesso a locali commerciali ma anche a servizi pubblici, scatteranno il 1 febbraio e prevederanno l’obbligo di green pass base, quello per cui basta anche il solo esito negativo al tampone, per accedere a pubblici uffici, servizi postali, bancari e finanziari e per attività commerciali (negozi di abbigliamento, ad esempio). Niente pass per entrare nei negozi che vendono generi alimentari, nelle farmacie e nei servizi che «soddisfano le esigenze essenziali e primarie della persona».

Dal 1 febbraio, inoltre, gli over 50 non vaccinati potrebbero essere sanzionati direttamente dall’Agenzia delle Entrate, con una multa di 100 euro.

Resta l’obbligo di mascherina all’aperto in tutta Italia e l’obbligo di indossare la mascherina di tipo Ffp2 sui mezzi di trasporto a lunga percorrenza e sul trasporto pubblico locale. Per tutti i lavoratori, vale sempre l’obbligo di avere il Green Pass base ad eccezione di chi lavora nei settori sanitario e scolastico, delle forze dell’ordine e dei lavoratori esterni delle Rsa per cui vige l’obbligo vaccinale.

Sempre in vigore anche l’obbligo di essere in possesso del green pass rafforzato per entrare in bar e ristoranti al chiuso e, da domani, anche per consumare al bancone o nel dehor, accedere in luoghi dello spettacolo e palestre e piscine al chiuso.