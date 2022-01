Coronavirus, 795 nuovi positivi in provincia di Imperia - Riviera24

Genova. Sono 4833 i nuovi positivi al Covid-19 oggi in Liguria, a fronte di 25273 tamponi tra molecolari (5130) e antigenici rapidi (20143) registrati nelle ultime 24 ore. In provincia di Imperia sono 795 i nuovi positivi, 8129 i casi totali, 129 gli ospedalizzati, di cui 5 in terapia intensiva, e 1669 le sorveglianze attive.

Qui di seguito il dettaglio, riferito alla residenza della persona testata:

Imperia (Asl 1): 795

Savona (Asl 2): 843

Genova: 2510, di cui:

· Asl 3: 1977

· Asl 4: 533

La Spezia (Asl 5): 670

Non riconducibili alla residenza in Liguria: 15.

Flussi 23 gennaio 2022

TAMPONI PROCESSATI CON TEST MOLECOLARE 2145287 5130 TAMPONI PROCESSATI CON TEST ANTIGENICO RAPIDO (a far data dal 14/01/2021) 1971081 20143 TOTALE CASI POSITIVI (compresi GUARITI e deceduti) 262107 4833 TOTALE CASI POSITIVI (esclusi GUARITI e deceduti) 61828 -4286

CASI PER PROVINCIA DI RESIDENZA SAVONA 9553 LA SPEZIA 7547 IMPERIA 8129 GENOVA 33349 Residenti fuori Regione/Estero 1021 altro/in fase di verifica 2229 TOTALE 61828

Media intensità+Terapia Intensiva Di cui in Terapia Intensiva* Differenza da giorno precedente Ospedalizzati 789 40 12 ASL1 129 5 7 ASL2 111 10 -5 San Martino 113 7 -2 Ospedale Evangelico 0 0 0 Ospedale Galliera 142 6 5 Ospedale Gaslini 23 1 -1 ASL3 globale 159 7 0 ASL 3 Villa Scassi 157 7 0 ASL 3 Gallino 0 0 0 ASL3 Micone 2 0 0 ASL3 Colletta 0 0 0 ASL4 globale 34 0 4 ASL4 Sestri Levante 31 0 5 ASL4 Lavagna 3 0 -1 ASL4 Rapallo 0 0 0 ASL5 globale 78 4 4 ASL5 Sarzana 75 3 2 ASL5 Spezia 3 1 2

* 24 non vaccinati, 16 vaccinati (con comorbidità e/o ospedalizzati per patologie covid correlate)

Isolamento domiciliare 38675 -368 TOTALE GUARITI (pazienti che risolvono i sintomi dell’infezione da SARS CoV2 che risultano negativi al test molecolare; pazienti che risolvono i sintomi dell’infezione da Covid-19 e per i quali sono trascorsi 21 giorni dall’inizio dei sintomi – riferimento Circolare del Ministero della Salute n.32850 del 12/10/2020) 195482 9114 Deceduti** 4797 5

**

data decesso sesso età luogo 21/01/2022 F 84 ASL4-Ospedale Sestri Levante 21/01/2022 F 68 ASL5-Ospedale Sarzana 21/01/2022 M 89 ASL5-Ospedale La Spezia 22/01/2022 M 83 ASL5-Ospedale Sarzana 22/01/2022 M 86 ASL5-Ospedale Sarzana

ASL Soggetti in sorveglianza attiva ASL 1 1669 ASL 2 1378 ASL 3 7043 ASL 4 854 ASL 5 1680 Liguria 12624

Dati 23/01/2022 ore 13:00

3.099.401 Consegnati (fonte governativa) 3.117.985 Somministrati *** Percentuale vaccini somministrati su consegnati

***il dato dei vaccini consegnati è in aggiornamento (fonte governativa). Le dosi in giacenza e le consegne previste, garantiscono lo svolgimento delle sedute vaccinali a livello regionale.