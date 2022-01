Coronavirus, 381 nuovi positivi nell'Imperiese. Nove decessi all'ospedale di Sanremo - Riviera24

Genova. Sono 2.068 i nuovi positivi al Covid-19 oggi in Liguria, a fronte di 8.060 tamponi molecolari effettuati nelle ultime 24 ore, ai quali si aggiungono altri 18.570 tamponi antigenici rapidi. In provincia di Imperia oggi sono 381 i nuovi positivi, 3800 i casi totali, 137 gli ospedalizzati, di cui 9 in terapia intensiva, e 643 le sorveglianza attive, dato aggiornato a ieri. Registrati 30 morti in Liguria, di cui nove all’ospedale di Sanremo. Il bollettino odierno sui dati Covid presenta un numero di decessi elevato dovuto ad un ritardo nella registrazione di alcuni casi avvenuti nei giorni precedenti. In particolare si è verificato un malfunzionamento informatico, ora risolto, che ha impedito la rilevazione di una parte delle persone decedute.

Qui di seguito il dettaglio, riferito alla residenza della persona testata:

Imperia (Asl 1): 381

Savona (Asl 2): 207

Genova: 1.187, di cui:

• Asl 3: 925

• Asl 4: 262

La Spezia (Asl 5): 273

Non riconducibili alla residenza in Liguria: 20.

Flussi 4 gennaio 2022

TAMPONI PROCESSATI CON TEST MOLECOLARE 2.017.715 8.060 TAMPONI PROCESSATI CON TEST ANTIGENICO RAPIDO (a far data dal 14/01/2021) 1.590.853 18.570 TOTALE CASI POSITIVI (compresi GUARITI e deceduti) 155.640 2.068 TOTALE CASI POSITIVI (esclusi GUARITI e deceduti) 21.332 1.190

CASI PER PROVINCIA DI RESIDENZA SAVONA 3.531 LA SPEZIA 3.694 IMPERIA 3.800 GENOVA 9.317 Residenti fuori Regione/Estero 238 altro/in fase di verifica 752 TOTALE 21.332

Media intensità+Terapia Intensiva Di cui in Terapia Intensiva* Differenza da giorno precedente Ospedalizzati 593 45 15 ASL1 137 9 3 ASL2 110 16 3 San Martino 70 4 -2 Ospedale Evangelico 0 0 0 Ospedale Galliera 117 5 7 Ospedale Gaslini 19 1 1 ASL3 globale 76 6 4 ASL 3 Villa Scassi 76 6 4 ASL 3 Gallino 0 0 0 ASL3 Micone 0 0 0 ASL3 Colletta 0 0 0 ASL4 globale 26 2 2 ASL4 Sestri Levante 23 0 1 ASL4 Lavagna 3 2 1 ASL4 Rapallo 0 0 0 ASL5 globale 38 2 -3 ASL5 Sarzana 36 1 -4 ASL5 Spezia 2 1 1

*32 non vaccinati, 13 vaccinati (con comorbidità e/o ospedalizzati per patologie covid correlate)

Isolamento domiciliare 13.857 661 TOTALE GUARITI (pazienti che risolvono i sintomi dell’infezione da SARS CoV2 che risultano negativi al test molecolare; pazienti che risolvono i sintomi dell’infezione da Covid-19 e per i quali sono trascorsi 21 giorni dall’inizio dei sintomi – riferimento Circolare del Ministero della Salute n.32850 del 12/10/2020) 129.682 848 Deceduti** 4.626 30

**Il bollettino odierno sui dati Covid presenta un numero di decessi elevato dovuto a

un ritardo nella registrazione di alcuni casi avvenuti nei giorni precedenti. In particolare, si è verificato un

malfunzionamento informatico, ora risolto, che ha impedito la rilevazione di una parte delle persone

decedute.

data decesso sesso età luogo decesso 1 13/12/2021 F 88 ASL1-Ospedale Sanremo 2 23/12/2021 F 91 EO Galliera 3 24/12/2021 M 90 EO Galliera 4 25/12/2021 M 82 EO Galliera 5 28/12/2021 F 90 EO Galliera 6 29/12/2021 M 75 ASL3-Ospedale Villa Scassi 7 29/12/2021 F 91 ASL3-Ospedale Villa Scassi 8 29/12/2021 F 85 EO Galliera 9 30/12/2021 M 63 ASL3-Ospedale Villa Scassi 10 31/12/2021 F 92 ASL1-Ospedale Sanremo 11 01/01/2022 F 78 ASL3-Ospedale Villa Scassi 12 01/01/2022 M 84 ASL3-Ospedale Villa Scassi 13 01/01/2022 F 74 ASL3-Ospedale Villa Scassi 14 01/01/2022 F 86 ASL3-Ospedale Villa Scassi 15 01/01/2022 M 81 ASL1-Ospedale Sanremo 16 01/01/2022 F 51 ASL1-Ospedale Sanremo 17 01/01/2022 M 78 ASL1-Ospedale Sanremo 18 01/01/2022 F 81 ASL4 19 01/01/2022 M 87 EO Galliera 20 02/01/2022 F 88 ASL3-Ospedale Villa Scassi 21 02/01/2022 F 87 ASL1-Ospedale Sanremo 22 02/01/2022 F 90 ASL1-Ospedale Sanremo 23 02/01/2022 M 81 ASL1-Ospedale Sanremo 24 02/01/2022 M 82 EO Galliera 25 02/01/2022 F 91 San Martino 26 02/01/2022 M 73 ASL5-Ospedale La Spezia 27 03/01/2022 M 69 ASL1-Ospedale Sanremo 28 03/01/2022 F 92 ASL5-Ospedale Sarzana 29 03/01/2022 M 66 ASL4-Ospedale Sestri Levante 30 03/01/2022 M 57 ASL5-Ospedale La Spezia

ASL Soggetti in sorveglianza attiva ASL 1 643 (*dato aggiornato a ieri) ASL 2 1.935 ASL 3 5.962 ASL 4 842 ASL 5 1.938 Liguria 11.320

Dati 04/01/2022 ore 13:00

2.857.067 Consegnati (fonte governativa) 2.855.570 Somministrati 99,9% Percentuale vaccini somministrati su consegnati*

*il dato dei vaccini consegnati è in aggiornamento (fonte governativa). Le dosi in giacenza e le consegne previste, garantiscono lo svolgimento delle sedute vaccinali a livello regionale