Continua l’avventura dell’imperiese Maurizio Gerini alla Dakar 2022: «Abbiamo fatto piovere nel deserto!»

Imperia. Prosegue bene l’avventura dell’imperiese Maurizio Gerini in Arabia Saudita. Insieme a Laia Sanz sta affrontando i 14 giorni della Dakar 2022 a bordo di una Mini Cooper.

«Abbiamo fatto piovere nel deserto! – scrive il pilota di Chiusanico sui social – La prima vera giornata è andata! Non come avevamo immaginato ma si sa che alla Dakar ogni programma è giusto un’idea di partenza. Infatti nonostante la polvere di alcuni camion davanti e una foratura, siamo arrivati oltre la metà prova alla grande! Senza esagerare ma davvero concreti. Purtroppo, come quasi tutti gli altri concorrenti, abbiamo perso parecchio tempo su una nota difficile che proprio non voleva farsi trovare, il tutto condito da una bella insabbiata». Maurizio Gerini è giunto 30esimo dopo aver percorso la tappa da Ha’il a Ha’il.

«Giornata di azione ma anche gomme bucate – aggiunge Gerini riferendosi alla prova del 3 gennaio da Ha’il al Al Qaisumah dove è riuscito a piazzarsi 34esimo – Qui basta davvero un niente per forare ma a fare il cambio ci sentiamo come i meccanici di formula1!! Velocissimi! Poi durante i trasferimenti non mancano gli spuntini. Credo che il vero potenziale non sia ancora pienamente espresso ma siamo carichi per le giornate davanti a noi!».

Ieri ha affrontato la tappa 3 ad Al Qaisumah giungendo 27esimo, mentre oggi ha intrapreso lo stage 4 da Al Qaisumah a Riyadh di 143 km piazzandosi 44esimo. Il 6 gennaio dovrà mettersi alla prova con lo stage 5 a Riyadh.

(Foto da Facebook di Maurizio Gerini)