Genova. Nella mattinata di oggi si è svolta una seduta del Consiglio regionale. Sono stati affrontati diversi temi:

Minuto di silenzio per David Sassoli

Questa mattina, subito dopo avere aperto la seduta il presidente del Consiglio regionale Gianmarco Medusei ha chiesto all’Assemblea di osservare un minuto di silenzio per ricordare David Sassoli, il presidente del Parlamento Europeo morto questa notte.

«Credo che tutti oggi abbiamo perso un riferimento importante, autorevole, un protagonista della scena politica internazionale che ha dato molto lustro al nostro Paese fra i partener europei – ha esordito Medusei – Presidente del Parlamento europeo dal 2019, David Sassoli ha fatto dei valori della libertà e della tutela dei diritti umani una bandiera, insieme alla parità di genere e al cambiamento climatico». Il presidente ha espresso alla famiglia il cordoglio del Consiglio regionale.

Toti, Medusei e Rossetti delegati all’elezione del Capo dello Stato

Con 17 voti il presidente della giunta Giovanni Toti, con 17 voti il presidente del Consiglio regionale Gianmarco Medusei e con 8 voti Sergio Rossetti sono stati eletti questa mattina dall’Assemblea legislativa, a scrutinio segreto, quali rappresentanti della Regione nelle consultazioni per eleggere il prossimo presidente della Repubblica. Fabio Tosi ha ottenuto 3 voti. Il 20 gennaio 2015, per rappresentare la Liguria nelle precedenti elezioni del Capo del Stato, erano stati eletti l’allora presidente della giunta Claudio Burlando, il presidente del Consiglio regionale Michele Boffa e il vicepresidente Luigi Morgillo. Prima della votazione il capogruppo del Pd Luca Garibaldi ha proposto, come candidato, il collega del gruppo Sergio Rossetti. Lilli Lauro (Cambiamo con Toti presidente) ha proposto per la maggioranza il presidente della giunta Giovanni Toti e il presidente del Consiglio regionale Gianmarco Medusei; Gianni Pastorino (Linea Condivisa) ha proposto la candidatura di Fabio Tosi, capogruppo del Movimento 5Stelle.