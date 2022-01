Completamento Aurelia Bis, assessore Berrino «l'opera non era più procastinabile» - Riviera24

Sanremo.«È importante per la città di Sanremo il completamento dell’Aurelia bis, per i cittadini e per le attività produttive e turistiche della nostra città: l’opera non era più procrastinabile». L’assessore regionale al Turismo Gianni Berrino commenta la notizia di oggi che la variante Sanremo Foce-Sanremo Pian di Poma sia stata inserita nelle opere prioritarie dal Ministero delle infrastrutture e della, Mobilità sostenibile, e pertanto commissariata.

«Come cittadino di Sanremo accolgo con grande soddisfazione la notizia data dal presidente Toti è dall’assessore Giampedrone. Questo è stato reso possibile grazie al costante impegno della nostra giunta regionale che ha interloquito più volte col ministero perché ciò accadesse», conclude Berrino.