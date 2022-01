Commissariamento tratto sanremese Aurelia Bis Biancheri: «Opera strategica. Passo avanti importante»

Sanremo. Il dindaco di Sanremo Alberto Biancheri commenta da parte del Presidente della Commissione Trasporti della Camera Raffaella Paita del commissariamento del tratto di Aurelia Bis Sanremo Foce – Pian di Poma.

«La conferma da parte del Presidente della Commissione Trasporti della Camera Raffaella Paita del commissariamento del tratto di Aurelia Bis Sanremo Foce – Pian di Poma è un passo avanti davvero importante per un’opera strategica allo sviluppo urbanistico e viabilistico della città e del territorio, anche e soprattutto in prospettiva della realizzazione dell’ospedale unico provinciale. Si tratta di un atto fondamentale per velocizzare i tempi dell’iter del progetto esecutivo e per la realizzazione dell’opera. Come Amministrazione comunale non abbiamo mai smesso di lavorare nelle interlocuzioni con tutti gli enti coinvolti, dibattendone spesso anche in consiglio comunale anche con il supporto unitario della minoranza, tra cui va riconosciuto il contributo del consigliere Artioli – ha dichiarato il sindaco di Sanremo Alberto Biancheri, che insieme all’assessore ai Lavori pubblici Massimo Donzella ha portato avanti il dialogo in questi mesi con tutte le autorità governative preposte – e desidero rivolgere un sincero ringraziamento al Ministro delle Infrastrutture Enrico Giovannini e all’Onorevole Raffaella Paita, Presidente della Commissione Trasporti della Camera che ha sempre avuto grande attenzione al tema del completamento dell’Aurelia Bis nel tratto sanremese”.