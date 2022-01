Circolo Velico Ventimigliese, Riccardo Caboni eletto presidente - Riviera24

Ventimiglia. Domenica 16 gennaio si è tenuta una partecipata assemblea dei soci del Circolo Velico Ventimigliese. Dopo l’approvazione della relazione annuale con bilancio e report sportivo, dove spicca un’ottima affluenza della scuola vela estiva e la partecipazione della squadra agonista a regate importanti, si è passati alle elezioni delle cariche sociali.

Il presidente uscente Gianfranco Lacqua è stato nominato “Presidente Onorario”, carica a vita per la sua attività sportiva, dirigenziale, di giudice di regata e che, con due mandati da presidente, ha contribuito a portare avanti le attività del Circolo Velico Ventimigliese, società insignita dal Coni della Stella di Bronzo nel 1977 e della Stella d’Argento al merito sportivo nel 2016. Lo stesso Franco Lacqua può vantare medaglie di bronzo e una stella di bronzo al merito sportivo da parte del Coni.

In seguito l’assemblea ha deciso, sempre all’unanimità, di eleggere Riccardo Caboni presidente, già vicepresidente del circolo e istruttore della squadra agonistica intorno al 2017. I risultati dell’urna hanno stabilito la composizione del consiglio direttivo con Michele Finke, Paola Viale, Roberto Lorenzi, Alberto Pittaluga, Alessandro Rolando e Franco Lorenzi. Il consiglio direttivo, nella prima riunione di venerdì 21 gennaio, ha votato Michele Finke vicepresidente, Paola Viale segretaria e Roberto Lorenzi tesoriere.

L’obiettivo, dal 1936 anno di fondazione, rimane quello di sviluppare il più possibile lo sport della vela e coinvolgere bambini, ragazzi (e non solo) nella conoscenza del mare. La squadra agonistica è già al lavoro, mentre si preparerà la scuola vela che inizierà, come di consueto, in estate. Rimane attivo il tesseramento soci, per informazioni sulle attività consultare il sito www.circolovelicoventimigliese.it, la pagina Facebook o recarsi alla sede in Lungomare Varaldo 4 a Ventimiglia.

(Nella foto Franco Lacqua e Riccardo Caboni)