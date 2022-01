Sanremo. Tutta Riviera24 non vede l’ora che Achille Pennellatore torni presto a raccontarci il tempo che farà nel suo tradizionale appuntamento con le previsioni della settimana. In attesa che questo desiderio si trasformi in realtà, diamo il benvenuto ufficiale a Giovanni Nebbia “The Meniak” che sostituirà “Kiki” – come da lui stesso voluto – a partire dal 1° febbraio e fino a quando non sarà pronto per rientrare nel posto che gli spetta di diritto.

«Mi piace pensare che quello che raccolgo sia un testimone temporaneo, perché con tutto il cuore spero che il mitico Kiki torni sugli schermi di Riviera24 a portare avanti le sue previsioni del tempo, perché ci manca, perché mi manca, perché grazie a lui mi sono appassionato alla meteorologia», – racconta “Meniak”, al secolo Giovanni Nebbia (nomen omen se non vivesse a Imperia) -.

«Il mio bollettino sarà informale, discorsivo. Cercherò di utilizzare una terminologia più semplice possibile, senza naturalmente tralasciare l’aspetto tecnico, nel solco tracciato da Achille. La meteorologia è pur sempre una scienza e come tale deve essere approcciata, anche da chi le si avvicina da umile appassionato».

«Alla meteorologia mi sono avvicinato per curiosità e passione per la mutevolezza delle cose. Da bambino rimanevo incantato e stregato dalla neve. Sono cresciuto in un’epoca in cui anche in provincia di Imperia nevicava ancora. Mi ricordo bene gli anni ’80 e quell’incredibile 1985 quando si imbiancarono tutte le coste della Riviera».

«La svolta è stata l’avvento di internet. Da lì la possibilità di approfondire, di studiare, di consultare le carte. Non ho avuto il coraggio di iniziare a studiare quando l’hanno fatto i pionieri come Achille. Internet però mi ha offerto l’accessibilità che cercavo a questo tipo di contenuti».

«Sbagliare fa parte della previsione meteorologica. E’ una cosa che dobbiamo mettere in conto. La meteorologia è una scienza probabilistica, studia le probabilità che un evento si possa verificare. Quindi di per se è una scienza che racchiude l’errore. Cascarci sarà inevitabile. La regola classica è che la previsione più precisa è a massimo 24 ore. La previsione a 48 ore è considerata ancora buona, mentre dopo le 72 ore entriamo nel campo delle incertezze».

Conclude Nebbia: «Saluto tutti i lettori di Riviera24. Spero di essere in grado di gestire la supplenza di Achille per il tempo che sarà necessario. A martedì’ con il primo bollettino!»