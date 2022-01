Cgil, Cisl Fp e Uil Fpl su concorso Oss: «Cosa risponde Toti per garantire servizi e un’organizzazione del lavoro adeguata?» - Riviera24

Genova. Il Consiglio di Stato ha respinto il ricorso presentato da Alisa dopo che il Tar aveva bloccato il maxi concorso per l’assunzione di 274 Operatori socio sanitari. Oggi si pone un problema di sistema, quindi, secondo Fp Cgil, Cisl Fp e Uil Fpl servono risposte dalla Regione Liguria.

«Come pensa di affrontare il problema l’assessore alla sanità Giovanni Toti per garantire i servizi in un momento tragico per le nostre comunità? Occorre stabilizzare il personale per avere un’organizzazione del lavoro degna di questo nome e fare delle valutazioni serie: abbiamo il tempo per bandire nuovi concorsi per rispondere in termini di eccezionalità all’attuale fabbisogno? Occorre procedere con una fotografia dei servizi e fare i conti con la mancanza di personale in questo periodo di pandemia, la Liguria ha bisogno di programmare la sanità di quel domani che per la cittadinanza è già oggi – spiegano Alessandra Guazzetti, Gabriele Bertocchi e Milena Speranza, segretari generali regionali Fp Cgil, Cisl Fp, Uil Fpl Liguria – Le OO.SS chiederanno alla Regione di tutelare chi ha ricorso, chi ha superato l’esame e chi è rimasto fuori».