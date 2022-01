Cervo si aggiudica il bando della Compagnia di San Paolo con un progetto per la valorizzazione del territorio

Cervo. Continuano gli investimenti sul turismo sostenibile del Comune di Cervo, questa volta l’amministrazione, facendo sistema con la Proloco Progetto Cervo e con la Cooperativa di comunità Pollaio Aperto, è riuscita ad aggiudicarsi (unica in provincia assieme al comune di Dolceacqua) il bando della Compagnia di San Paolo per il triennio 2021-2023: “In luce. Valorizzare e raccontare le identità culturali dei territori” con un progetto per la valorizzazione del territorio e del turismo sostenibile dal nome “Lento – Cervo borgo di cultura sostenibile”.

Grande è la soddisfazione in merito del sindaco Lina Cha «Questo risultato apre una bella prospettiva non solo per quanto riguarda le manifestazioni ma anche per lo sviluppo del tessuto sociale nel nostro borgo, che forse nel passato ci è mancato»

.

Anche la presidente della ProLoco Marlene Grosso commenta molto positivamente questo successo «Il bando In Luce è un’importante opportunità di collaborazione tra le parti: noi potremo sviluppare nell’ambito di “Lento” i nostri progetti legati al territorio e al turismo lento e sostenibile facendo sistema con gli altri partner del progetto e collaborando con realtà outdoor locali».