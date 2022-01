Cervelli in fuga, una sanremese a Cork: la storia di Maddalena

Sanremo. C’è una piccola cittadina universitaria nell’Irlanda del sud, il suo centro storico sorge su un’isola del fiume Lee che si unisce al mare passando attraverso il porto. Cork, la seconda città più grande dello Stato, ospita la più nutrita comunità italo-irlandese: animo ribelle e vita slow, lavoro assicurato. Qui si è trasferita nel 2002 Maddalena Benedetto, oggi affermata responsabile della qualità linguistica presso una multinazionale che si occupa di sicurezza informatica, ieri giovane studentessa dell’università di Genova senza futuro.

La sua storia è tra quelle raccontate nell’ultimo video del blogger Dario Cascio, autore del canale The Sicilian Wanderer, programmatore informatico con la passione per YouTube. Cork è il contesto, gli italiani della comunità locale i protagonisti. “Originaria” di Baragallo, prima di trasferirsi Maddalena ha studiato traduzione e interpretariato. La sua prima esperienza a Cork è l’Erasmus nel 2002. «Mi sono trovata molto bene e ho fatto ritorno in Irlanda nel 2004 per provare a trovare lavoro, – racconta a Riviera24.it -. A partire mi ha spinta la situazione quasi soffocante che si è venuta a creare in Italia. La mancanza di certezze e lo sfruttamento generalizzato che c’è nel mondo del lavoro. Come ho raccontato nel video, sono partita un po’ all’avventura. Ci ho provato e sono riuscita a trovare un posto in poche settimane. Ho lavorato per 3 anni a Tralee, 3 anni a Dublino e dal 2010 sono tornata a Cork, dove ho messo su famiglia».

«A Sanremo ho lasciato i genitori, gli zii e i cugini, ma anche gli amici. Purtroppo con l’avvento del Covid sono ormai 2 anni che non torno a casa. Spero quest’estate di poter rientrare. Per fortuna, grazie alla tecnologia, quando si emigra non si lascia più per sempre il “paese mio che stai sulla collina” (ci va la citazione aulica in tempo di Festival?), come è successo ai miei genitori o ai miei nonni. È facile rimanere in contatto con tutti tramite i social e varie altre App».

Italia – Irlanda, il continente europeo di mezzo e due modi completamente diversi di affrontare lavoro e famiglia. «Se lo rifarei? Sicuramente sì. Le aziende sono molto flessibili perché praticamente tutti hanno una famiglia e i contratti precari non sono così diffusi come in Italia. Qui nessuno ti giudica se decidi di diventare madre. In Italia, con due figlie, non sarei mai riuscita a fare carriera come a Cork. Il mio consiglio a chi legge e si trova nella situazione in cui mi sono trovata io dieci anni fa, è di buttarsi: meglio tentare e non riuscire che non tentare affatto. Consiglio l’Irlanda perché ha diversi programmi attivi per l’inclusione delle donne nelle aziende. Mi mancano gli affetti, sopratutto i miei genitori, ma non tornerei a Sanremo a meno che non mi venisse offerto un progetto di lungo periodo».