Casa Serena, ritardi negli stipendi e ricoveri sospesi - Riviera24

Sanremo. Lettera dei sindacati dell’11 gennaio denuncia il “netto peggioramento delle condizioni lavorative del personale e dell’assistenza” a Casa Serena, Asl1 torna a sospendere il ricovero degli anziani convenzionati nella Rsa di Poggio. A prendere il provvedimento, la scorsa settimana, è stato il direttore del distretto sanitario ventimigliese Giuseppe Di Diadoro, in una lettera indirizzata ai vertici della residenza per anziani, dopo le ultime denunce dei sindacati e il cluster Covid che si è verificato nelle scorse settimane. Alle denunce dei sindacati Casa Serena si è difesa punto su punto.

Anno nuovo problemi vecchi dunque, a cui si aggiunge una nuovo caso legato agli stipendi dei lavoratori in malattia. Stando a quanto si apprende, la nuova gestione di Casa Serena, facente capo alla cooperativa Euroassistance di Vercelli, non ha versato gli stipendi di dicembre ai lavoratori in mutua. Si tratta di circa una decina di persone, tra ex dipendenti comunali in distacco, infermieri e operatori socio sanitari. Al contrario degli altri dipendenti, che hanno ricevuto l’accredito come sempre entro il 20 del mese, ai lavoratori in malattia è arrivata solo la busta paga ma niente versamenti sul conto.

Chi non ha ricevuto lo stipendio si è immediatamente rivolto a un legale. Intanto, l’udienza di fronte al giudice del Lavoro, per il reintegro a Palazzo Bellevue degli ex dipendenti comunali rimasti in servizio a Casa Serena, prevista per mercoledì scorso, è stata rinviata a data da destinarsi dopo che Euroassistance-My Home (gestori di Casa Serena), hanno rifiutato di concedere il nulla osta al trasferimento. Da parte dei lavoratori, al centro nello scontro tra Comune e privato, la sensazione è di essere utilizzati come merce di scambio in attesa che il Tar decida sulla revoca dell’aggiudicazione disposta dal sindaco Biancheri.