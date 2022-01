Carrellini minibar su Intercity, i sindacati: «Pochi giorni per scongiurare 16 licenziamenti in Liguria»

Genova. «Dal primo febbraio la Cooperativa L’Unibis che gestisce in subappalto il servizio minibar attraverso i carrellini a bordo dei treni Intercity ha comunicato di non proseguire il servizio per la crisi determinata dalla pandemia. L’appaltatore principale Elior fino ad oggi ha dichiarato di non voler assumere i 16 addetti che operano in Liguria, dimostrando di non voler applicare la clausola sociale prevista dal contratto collettivo del settore delle attività ferroviarie»- fanno sapere le segreterie regionali Filt Cgil Fit Cisl Uiltrasporti Ugl Ferrovieri Fast Mobilità Salpas Orsa che, il 27 gennaio, hanno incontrato l’assessore Gianni Berrino condividendo con lui l’urgenza di un intervento forte su Trenitalia e sul Ministero dei Trasporti affinché non si producano licenziamenti, garantendo un servizio di qualità a bordo dei treni a lunga percorrenza in Liguria.

«La pandemia ha colpito pesantemente il servizio ferroviario a lunga percorrenza ed in assenza di un intervento adeguato da parte delle istituzioni nella giungla degli appalti e subappalti i primi a pagare rischiano di essere sempre i lavoratori più deboli. Restano pochi giorni per scongiurare il rischio di 16 licenziamenti in Liguria garantendo il rispetto della contrattazione collettiva che prevede piene tutele occupazionali in caso di cambio operatore negli appalti ferroviari di ristorazione a bordo treno» – dicono le segreterie regionali Filt Cgil, Fit Cisl, Uiltrasporti, Ugl Ferrovieri, Fast Mobilità e Salpas Orsa.