Caro bollette, Regione Liguria risponde all'appello di Salvini: «Serve congruo scostamento di bilancio per aiutare famiglie e imprese» - Riviera24

Genova. «Caro bollette. La Liguria risponde all’appello lanciato oggi da Matteo Salvini. Il consiglio regionale ha approvato all’unanimità l’ordine del giorno della Lega che impegna la giunta a richiedere al Governo un congruo scostamento di bilancio per aiutare famiglie e imprese in difficoltà, per sollecitare iniziative volte a ridurre e a rendere più efficiente l’utilizzo di energia e affinché ai produttori di energia che hanno conseguito un extra profitto, derivante dall’avere venduto il prodotto a un prezzo più alto rispetto al prezzo medio di mercato, venga chiesto un contributo utile a mitigare i rincari. Infatti, i 3,8 miliardi stanziati dal Governo non appaiono sufficienti. I dati dell’Autorità di regolazione per energia reti e ambiente (Arera) purtroppo indicano che nel primo trimestre 2022 una famiglia tipo subirà un aumento del 55% della bolletta dell’elettricità e del 41,8% per quella del gas. I preoccupanti aumenti rischiano di mettere in crisi migliaia di attività economiche. Dopo la crisi per l’emergenza coronavirus non possiamo permettere che imprese e famiglie subiscano anche la stangata del caro energia».

Lo ha dichiarato il capogruppo regionale della Lega Stefano Mai.