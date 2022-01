Carceri liguri, Pagani (Uil): «Schizzano i contagi, rendere mascherine Ffp2 obbligatorie»

Genova. «Balzo in avanti del numero dei detenuti e dei poliziotti positivi al Covid nelle carceri liguri che, con 25 detenuti e 57 poliziotti positivi: Marassi (28 poliziotti e 22 detenuti ), Sanremo (9 poliziotti), Genova Pontedecimo (12 poliziotti ), La Spezia (8 poliziotti e 2 detenuti ), Imperia (1 detenuto)». Lo dichiara Fabio Pagani, segretario regionale della Uilpa Polizia Penitenziaria, il quale poi precisa: «sia chiaro che la situazione è comunque gravissima e che, purtroppo, l’approccio del Governo al problema continua a essere del tutto inefficace e inadeguato».

«Forse possiamo ritenerci fortunati, bravi, in quanto a fronte di focolai di vastissime proporzioni, come a Verona (143 detenuti positivi), a Torino (119 detenuti positivi), ad Asti (109 detenuti positivi), a Prato (107 detenuti positivi), a Milano Opera (95 detenuti positivi), a Napoli Poggioreale (93 detenuti positivi), a Firenze Sollicciano (67 detenuti positivi), a Milano San Vittore (66 detenuti positivi), a Santa Maria Capua Vetere (51 detenuti positivi), a Taranto (44 detenuti positivi), etc., cercare di contrastare il virus e le sue nuove varianti con un protocollo di sicurezza sanitario dell’ottobre 2020 e con 6.000 (leggasi seimila per tutte le carceri d’Italia !) mascherine Ffp2 è velleitario, pericoloso e persino sconsiderato» – dice.

«Rinnoviamo pertanto l’appello a rivedere il protocollo di sicurezza e a dotare detenuti e operatori di un numero sufficiente di mascherine Ffp2, che – conclude Pagani – devono essere rese obbligatorie».