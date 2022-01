Carabinieri, corso dell’Accademia Militare di Modena: domande entro il 15 febbraio - Riviera24

Imperia. Il bando di concorso per l’ammissione al 204° corso dell’Accademia Militare di Modena è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale l’11 gennaio scorso e le domande potranno essere presentate esclusivamente online sul sito www.carabinieri.it (Area Concorsi) fino al 15 febbraio prossimo. Occorre essere muniti di SPID e di lettore di smart-card per l’utilizzo di CNS (Carta Nazionale dei Servizi) attivata.

All’Accademia saranno ammessi i 60 candidati risultati vincitori al termine dell’iter di selezione, che prevede una prova a preliminare, una scritta, eventuali accertamenti della conoscenza della lingua inglese, prove di efficienza fisica, test psico-attitudinali ed una prova orale; chi supera questa prima fase di selezione sarà ammesso ad un tirocinio della durata di circa un mese, alla conclusione del quale avrà accesso all’Accademia Militare. Al termine del biennio lì frequentato, l’allievo ufficiale sarà promosso sottotenente e inviato alla scuola ufficiali carabinieri di Roma, dove – al termine di un triennio, in cui conseguirà la laurea specialistica in “Giurisprudenza” e, su base volontaria, anche quella in “Scienze della sicurezza interna ed esterna” (in convenzione con l’Università di Roma Tor Vergata) e il grado di tenente – verrà inviato alla prima destinazione “operativa” nell’ambito di una delle diverse organizzazioni su cui è strutturata l’Arma. I requisiti generali di partecipazione sono previsti dall’art. 2 del bando, consultabile al seguente link: http://www.carabinieri.it/docs/default-source/concorsi/2022/mo204/bando.pdf?sfvrsn=f96ee723_0

Per ulteriori informazioni ci si può rivolgere ai comandi dell’Arma presenti in provincia, scorrere l’Area concorsi del sito istituzionale ovvero consultare le pagine Facebook, Instagram, Twitter e Youtube dell’Arma dei carabinieri.